La Guardia Civil investiga el fallecimiento del varón arrollado este jueves por un Alvia en Talavera

La Guardia Civil investiga el fallecimiento de un varón de 50 años tras ser arrollado por un tren en Talavera de la Reina. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO 13 Feb. (EUROPA PRESs) -

La Guardia Civil investiga el fallecimiento de un varón de 50 años fallecido este pasado jueves tras ser arrollado por un tren en Talavera de la Reina.

Según informa el instituto armado, los hechos tuvieron lugar sobre las 20.11 horas del jueves, cuando un tren Alvia que cubría la línea Madrid-Extremadura colisionó con un turismo que se encontraba en un paso a nivel. Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo falleció en el acto.

En el convoy viajaban aproximadamente 190 pasajeros, que resultaron ilesos, siendo evacuados y trasladados para continuar su trayecto en autobús.

El paso a nivel donde se produjo el siniestro cuenta con señalización vertical con limitación de velocidad a 30 km/h para los vehículos que se aproximan, señalización de Stop e iluminación con sensores de movimiento.

El Subsector de Tráfico de Toledo de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para el esclarecimiento de los hechos.