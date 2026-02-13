Interrumpidos los trenes entre Talavera de la Reina y Calera-Chozas, tras el accidente mortal entre un Alvia y un coche

TOLEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes entre Talavera de la Reina y Calera-Chozas (Toledo) de la línea de ancho convencional Madrid-Cáceres se encuentra interrumpida como consecuencia del accidente mortal de este jueves donde un vehículo ha sido arrollado por un Alvia.

Según ha informado Adif en un mensaje en la red social 'X', se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

En concreto, un hombre ha fallecido al ser arrollado el vehículo que conducía por un Alvia de la línea Chamartín-Badajoz en la ciudad de Talavera de la Reina.

Tal y como han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 20.11 horas, poco antes de la llegada de este tren a la estación talaverana.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local y los bomberos de Talavera, así como una UVI que únicamente ha podido certificar el fallecimiento de este hombre, único ocupante del vehículo.

Por su parte, ninguno de los 206 pasajeros del Alvia ha resultado herido.