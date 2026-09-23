Guardia Civil investiga la tentativa de robo en una vivienda de Nohales

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CUENCA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer la tentativa de robo en una vivienda en la localidad de Nohales, en Cuenca, tal y como ha confirmado a Europa Press.

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 ha informado de que un varón de 54 años de edad ha resultado herido después de sufrir un robo con violencia en su vivienda situada en la calle Los Gancheros de la referida pedanía conquense.

Según el 112, cuatro personas accedieron a dicha vivienda y agredieron a su propietario, que tuvo que ser trasladado en una ambulancia de urgencias al hospital conquense con contusiones.