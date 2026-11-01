Guardia Civil mantiene activo el dispositivo en la zona cero del accidente con vigilancia y protección

Dispositivo de vigilancia de la zona del accidente. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil mantiene activo a las 20.00 horas de este domingo el dispositivo desplegado en la zona cero del accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda (Toledo).

Durante la jornada se han iniciado las labores de traslado de los coches siniestrados a una zona segura, con el fin de facilitar la continuación de los trabajos de búsqueda, observación y localización de posibles restos biológicos, ha informado la Guardia Civil.

El dispositivo está integrado por efectivos del Servicio Cinológico, unidades de drones y contradrones del Servicio Aéreo, Policía Judicial, Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) y unidades de seguridad ciudadana, que se encargan de garantizar la vigilancia, el control y la protección del perímetro.