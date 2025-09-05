La Guardia, David Civera y Ángelus Apátrida protagonizarán programación musical de La Feria en los Barrios de Albacete

Presentación de la programación musical de la Feria en los Barrios 2025 de Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Albacete, Elena Serrallé, ha presentado la programación de La Feria en los Barrios 2025, un ciclo de conciertos gratuitos que se celebrará del 11 al 13 de septiembre, a partir de las 21.00 horas, en tres escenarios de la ciudad: el parque Lineal, la plaza Padre Damián y la Explanada de la Universidad, que han sido escogidos, en palabras de la concejala, "por el gran éxito obtenido el pasado año".

Durante la presentación, la concejala ha estado acompañada del concejal de Feria, Francisco Navarro, y de la concejala de Barrios y Pedanías, Llanos Navarro, así como de diversos artistas locales participantes en los conciertos programados como Antonio Chumillas y Juan Sánchez, de Falso Amor y Francisco José García, de Rockola Circus, según ha informado el Consistorio albaceteño en nota de prensa.

Durante la presentación, Serrallé ha destacado que "la Feria no solo se vive en el Recinto Ferial, sino que también late en cada rincón de la ciudad, acercando la cultura y la música a todos los barrios y a todos los vecinos".

En este sentido, ha subrayado además que esta iniciativa "ayuda a descongestionar el Recinto Ferial y permite que fuera de la Feria también haya Feria, ofreciendo a los vecinos la posibilidad de disfrutar cerca de casa de la música y del ambiente festivo".

La concejala ha querido agradecer la implicación de las asociaciones vecinales, los equipos técnicos del Ayuntamiento y, de manera especial, de los artistas que forman parte del cartel, afirmando que "esta programación es también un homenaje a la diversidad musical: desde los artistas locales que comienzan a abrirse camino hasta figuras consagradas de la música española, todos tienen cabida en nuestra Feria".

Serrallé también ha insistido en que "la Feria en los Barrios es un reflejo de lo que somos: una ciudad abierta, diversa, que cree en la cultura como motor de convivencia, de identidad y de futuro".

Y ha concluido animando a la ciudadanía a participar en todas las actividades "a salir a la calle, a compartir estos conciertos en familia, con amigos y con vecinos, y a sentir el orgullo de ser parte de una Feria que es ya un referente cultural y festivo en toda España".

LAS ACTUACIONES

La programación comenzará el jueves 11 de septiembre en el Parque Lineal con las actuaciones del joven músico local Diego Martínez y de Juan Salazar, cantante de rumba español, conocido por formar parte del grupo Los Chunguitos.

En la Plaza Padre Damián, la misma noche, actuarán Haceros Inoxidables y Burning, una de las bandas más legendarias de rock and roll en España, mientras que en la Explanada de la Universidad se subirán al escenario los Rockola Circus y se podrá disfrutar también de la banda de rock español 'La Guardia' que continua de gira, disfrutando de temas tan conocidos como 'Cuando Brille el Sol' o 'Mil calles llevan hacia ti'.

El viernes 12 de septiembre será el turno de la cantautora local Julia Martínez y de Marilia, conocida por ser una de las dos componentes y autoras del dúo musical femenino Ella Baila Sola en el Parque Lineal. En la plaza Padre Damián, a la misma hora, se celebrarán los conciertos de Falso Amor y la propuesta de la banda de Nasal Pop, fundada en 1985, Un Pingüino en mi Ascensor, y en la Explanada de la Universidad estarán el grupo local Efectiviwonders y la banda de Indi Pop, Los Punsetes.

La programación concluirá el sábado 13 de septiembre con la artista local Cristina Rodríguez y con el rey de las canciones del verano a principios de los 2000, David Civera, en el Parque Lineal.

En la plaza Padre Damián se podrá disfrutar del regreso de Familia Feliz a los escenarios y de Miguel Costas, músico fundador de Siniestro Total.

Asimismo, en esta programación de barrios, también habrá este año presencia del estilo musical Thrash Metal con el grupo local Frequency y una de las bandas más internacionales que ha dado nuestra tierra, Ángelus Apátrida.