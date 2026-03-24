Guarinos afirma que sería "un honor" seguir al frente de la Alcaldía aunque admite que su futuro "no depende" de ella

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, en entrevista con Europa Press - RAFAEL MARTIN SOLANO

GUADALAJARA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha reconocido abiertamente que le gustaría continuar al frente del Ayuntamiento tras las próximas elecciones municipales, aunque ha subrayado que su continuidad no depende de su voluntad. "¿Qué si a mí me gustaría? Pues sí, me gustaría", ha dicho, si bien ha matizado que la decisión corresponde a la dirección nacional del partido: "No depende de uno mismo".

En una entrevista con Europa Press, la regidora ha descrito la labor al frente de la Alcaldía como "lo más maravilloso que puede haber en la vida política", una experiencia "intensa pero apasionante". "Sería un honor seguir al frente de la Alcaldía", ha insistido, aunque ha evitado dar por hecho su candidatura.

En el plano político local, Guarinos ha defendido la estabilidad del gobierno de coalición entre PP y Vox, restando importancia a las tensiones nacionales entre ambas formaciones. "Aquí hemos vivido un clima de estabilidad institucional. No existe crispación", ha asegurado, destacando que el diálogo es la base del entendimiento. "Guadalajara está por encima de cualquier partido", ha añadido.

Respecto a la relación con la Junta de Castilla-La Mancha y su presidente, Emiliano García-Page, la alcaldesa la define como "cordial y leal", aunque marcada por la reivindicación constante. "Una cosa es cordialidad y otra renunciar a lo que a Guadalajara le corresponde. No lo vamos a hacer", ha afirmado.

En este punto, ha vuelto a mencionar el conflicto por el Fuerte de San Francisco, donde ha acusado al Ejecutivo regional de haber intentado "engañar" a la ciudad durante años, y ha advertido que seguirá reclamando inversiones para la capital como la estación de autobuses, el Ateneo o infraestructuras viarias. "Voy a reclamar cuantas veces sea necesario", ha subrayado.

También ha habido unas palabras a preguntas de Europa Press para el exalcalde y actualmente concejal socialista en la ciudad, Alberto Rojo, al que Guarinos ha criticado lo que considera una estrategia de "crispación permanente" y ha aprovechado para pedir que el debate político se base en la verdad. Además, ha reprochado la gestión anterior: "Dejaron la ciudad manga por hombro", ha añadido, reclamando "asumir responsabilidades".

No obstante, pese a estas diferencias, ha insistido en que su prioridad es la defensa de los intereses de Guadalajara "ante cualquier gobierno", ya sea regional o nacional.

De cara al futuro, en su agenda no figura ahora nada más que la ciudad. Ha asegurado que está centrada "al 100%" en Guadalajara. "Hay que dedicarse a lo que en cada momento hay", ha apuntado.

En el plano más personal, Guarinos tiene claro cómo le gustaría ser recordada cuando termine su etapa política: "Como Ana, una persona que trabajó e hizo lo mejor que pudo por la ciudad, con ilusión, sensatez y honestidad". Y ha añadido una reflexión: "A quienes estamos en política se nos tiene que recordar por cómo somos como personas".