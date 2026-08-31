Guarinos prevé que los campos de fútbol anexos del Escartín estén listos a finales de septiembre

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, durante una visita a las obras junto al concejal de Deportes, Armengol Engonga. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los campos de fútbol anexos del estadio Pedro Escartín de Guadalajara estarán previsiblemente terminados a finales de septiembre, según ha avanzado este lunes la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, durante una visita a las obras junto al concejal de Deportes, Armengol Engonga, y el técnico municipal y responsable de la obra, Juan Aguado.

El objetivo del Ayuntamiento es que la instalación pueda volver a estar a disposición de los clubes y deportistas al inicio de la nueva temporada. La actuación supone una inversión cercana al millón de euros y forma parte del plan de renovación y mejora de las instalaciones deportivas municipales que, según ha destacado también la regidora, superará los cuatro millones de euros a lo largo del actual mandato.

Las obras se encuentran ya en un estado "muy avanzado" de ejecución. El proyecto contempla la sustitución del césped artificial, que no se renovaba desde 2008, pero los trabajos se han extendido a elementos menos visibles de la instalación después de comprobar, una vez retirado el antiguo terreno de juego, que la base no garantizaba unas condiciones adecuadas para su utilización, tal vez influyendo en ello la cercanía del propio río Henares.

Así, se ha acometido una reestructuración y compactación de la base, además de mejoras en el sistema de drenaje, y actualmente se está terminando la obra civil y preparando la superficie para la colocación del nuevo césped artificial. También se renovarán las porterías y las redes.

La instalación tiene un importante uso deportivo, ya que presta servicio a cerca de ocho clubes, unos 50 equipos y alrededor de 1.750 personas que acuden semanalmente a practicar deporte.

El concejal de Deportes ha explicado que la planificación busca que los trabajos finalicen durante septiembre, teniendo en cuenta que, aunque algunos equipos de mayor nivel ya han iniciado sus pretemporadas, buena parte de los conjuntos, especialmente los de categorías inferiores, comienzan sus entrenamientos después de las Ferias y Fiestas.

La intervención en los anexos del Escartín se enmarca además en un verano con actuaciones simultáneas en cuatro instalaciones deportivas. En el complejo Jerónimo de la Morena se están transformando tres pistas de tenis infrautilizadas --dos de ellas llevaban años sin utilizarse-- en un nuevo campo de fútbol, con el objetivo de atender la demanda de los clubes de la ciudad, mientras que en la Fuente de la Niña se están realizando trabajos de mejora en dos campos de fútbol, principalmente sobre zonas de hormigón deterioradas por el uso y las lluvias.

A estas actuaciones se suma la intervención en la piscina Sonia Reyes, donde se ha retirado la cubierta deteriorada y se está colocando ya una nueva. Engonga ha calificado estos trabajos de especial complejidad y ha señalado que el objetivo es que la piscina pueda estar operativa para el inicio de la temporada, habitualmente a comienzos de octubre, aunque el Ayuntamiento no ha querido fijar una fecha concreta.

Para garantizar la continuidad del servicio durante las obras, el Consistorio prevé cerrar la piscina de verano el 4 de septiembre y abrir el día 7 la piscina de Huerta de Lara, adelantando su apertura habitual para que los vecinos dispongan de una instalación municipal durante este periodo.

Guarinos ha situado estas actuaciones dentro de una política de modernización de las instalaciones deportivas municipales y ha asegurado que la inversión acumulada durante el mandato superará los cuatro millones de euros.

Entre las intervenciones realizadas ha citado las actuaciones en el polideportivo David Santamaría, donde se destinaron cerca de 300.000 euros para solucionar las goteras, así como trabajos en la Ciudad de la Raqueta, las pistas de San Roque, el polideportivo Alvar Fáñez y la piscina Huerta de Lara.

La alcaldesa ha defendido que el Ayuntamiento está apostando por mantener y modernizar unas dependencias que, a su juicio, presentaban un importante deterioro cuando accedió al Gobierno municipal, y ha subrayado que el objetivo es que Guadalajara siga siendo "un referente en materia deportiva".

Asimismo, ha avanzado que el equipo de Gobierno tiene en cartera nuevos proyectos de instalaciones deportivas, aunque ha precisado que todavía no puede ofrecer detalles hasta que estén suficientemente definidos. Guarinos ha señalado que la ciudad necesita seguir sumando espacios deportivos ante el incremento de la demanda y ha confiado en poder anunciar próximamente alguno de estos proyectos.

RECLAMA CELERIDAD EN EL POLIDEPORTIVO SAN JOSÉ

La situación del Polideportivo San José también ha estado presente durante la visita. Guarinos ha defendido a preguntas de los periodistas que las nuevas instalaciones previstas no sustituirán a este complejo, que, según ha señalado, "tiene que seguir prestando" el servicio que ha venido ofreciendo a los deportistas de Guadalajara.

La alcaldesa ha comparado la actuación municipal en las instalaciones deportivas con la situación del San José y ha reclamado mayor celeridad a la Administración competente, es decir, a la Diputación Provincial, para que pueda volver a estar disponible cuanto antes.

En esta línea, ha puesto como ejemplo la intervención de emergencia realizada en la piscina Sonia Reyes para defender la capacidad de respuesta del Ayuntamiento ante situaciones que requieren una actuación urgente. Mientras tanto, el Consistorio asegura que está redistribuyendo horarios y espacios y coordinándose con instalaciones de municipios próximos para intentar cubrir las necesidades de los clubes que no pueden utilizar el San José.