Guijarro agradece a los restaurantes de los pueblos su "esfuerzo" 'para mejorar la oferta gastronómica de C-LM

CUENCA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha agradecido a los restaurantes de los pueblos "el importante esfuerzo que están haciendo para mejorar nuestra oferta gastronómica".

El número 2 del Ejecutivo regional ha cerrado la inauguración del Congreso Culinaria, que celebra su séptima edición esta semana en el Teatro Auditorio de José Luis Perales de Cuenca, con una intervención en la que ha recordado que "en todos los sectores hay que apostar por la innovación, pero en la gastronomía todavía más".

El vicepresidente ha incidido en la importancia de este sector para el turismo de la Comunidad Autónoma. "Somos una región conocida por nuestro patrimonio, nuestros paisajes, nuestro medio natural y nuestra cultura, pero también hemos conseguido que la gastronomía se haya convertido en uno de nuestros grandes atractivos".

En ese sentido, Martínez Guijarro ha dedicado un reconocimiento especial "para los hombres y mujeres de los restaurantes de los pequeños pueblos de nuestra región" y ha destacado que algunos de ellos incluso han conseguido estrellas Michelin. "Con su oferta, estamos consiguiendo asentar población", ha apuntado.

Por otro lado, también se ha dirigido a los jóvenes que estudian hostelería presentes en el acto inaugural de Culinaria, a quiens ha avisado de que es una profesión "muy vocacional, que requiere de un esfuerzo constante, pero que tiene sus recompensas".

Para terminar, José Luis Martínez Guijarro ha felicitado a los ganadores de los premios Raíz Culinaria de esta edición, la conquense Susana Pérez, del portal Webos Fritos, al Talento Femenino; David y Pedro Trujillo, del restaurante Los Trujis de Talavera de la Reina, al Talento Joven; Vicente 'Pity' Rojo, del restaurante Retama de Ciudad Real, ganadora del premio Sala y Sumiller; y Cesáreo Ortega, de la Posada Real de Albacete, premio a la Trayectoria.