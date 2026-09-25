Guijarro sugiere que el medio urbano empiece a pagar por las "externalidades ambientales" que genera el medio rural

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro - JCCM

SIGÜENZA (GUADALAJARA), 25 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha sugerido una fórmula por la cual el mundo urbano pueda empezar a pagar los "beneficios" que recibe del medio rural, algo que ha venido a llamar "externalidades ambientales".

Durante su intervención en la apertura del II Foro de Desarrollo Rural organizado por Recamder en Sigüenza, Martínez Guijarro ha deslizado que "habría que cuantificar los beneficios" que el medio rural da al medio urbano.

Y es que entiende que "la gente que vive en la ciudad quiere que, al llegar a municipios rurales, al abrir el grifo haya agua". "Y eso no lo pueden pagar solo los habitantes de un pequeño municipio", ha agregado.

"Quieren dar paseos por sus montes, recoger setas en la época de setas... unas externalidades ambientales que genera el medio rural que tiene que pagarlas el que vive en el medio urbano", ha insistido, planteando que esta discusión se ponga "encima de la mesa para debatirlo desde lo económico, porque es fundamental".