Gutiérrez exige a PP que explique cómo se compromete a gastar 200 millones de euros de una partida de 7: "Es una estafa"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez - PSOE

TOLEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha exigido este jueves al PP regional que explique a la ciudadanía, y especialmente a los pueblos a los que ha prometido actuaciones por valor de más de 200 millones de euros, cómo los van a sacar de una partida de solo 7 millones, y lo ha calificado de "estafa".

En rueda de prensa en la sede del PSOE regional, en referencia a las enmiendas a los presupuestos regionales para el próximo año que ha presentado el PP, Gutiérrez ha mostrado su "perplejidad" y ha pedido que expliquen cómo pueden comprometerse a gastarse más de 200 millones de euros de lo presupuestado en la partida de la Fundación Impulsa para los pueblos de Castilla-La Mancha, ha informado el PSOE En nota de prensa.

"Hemos pasado de la ocurrencia, de las malas enmiendas, directamente a la estafa. Porque cuando se dice que de una partida de 7 millones de euros el PP se va a gastar obras por valor de más de 200 millones, lo que está haciendo es una estafa a los municipios de Albacete, de Villarrobledo, de Hellín, de Campo de Criptana o de Madridejos y al resto de pueblos que han anunciado", ha criticado.

Gutiérrez ha insistido en que el PP debe explicar ese "déficit presupuestario", que explique de dónde sacan el dinero, y ha cuestionado a qué obras por valor de 195 millones de euros "están engañando", porque la sociedad necesita que se combata la "desinformación" y el "populismo", ha aseverado.

Al tiempo, ha lamentado la no presencia de Núñez ni en el acto del 25N ni en el acto por el Día de la Constitución, y ha avisado de que cuando se "desprecian" los actos institucionales de esta tierra, el PP deja claro que "hay una deriva radical y de pérdida de la institucionalidad por su parte", por lo que el presidente regional del PP, "no puede ser candidato a nada si no se da el ejemplo desde tus propias filas", ha añadido.

En un contexto en el que Castilla-La Mancha está impulsando el Estatuto de Autonomía en el Congreso de los Diputados, es "lamentable" que el líder del principal partido de la oposición "no acudiera a esta cita institucional", ha señalado, y le ha pedido que "rectifique" porque la sociedad merece más que una excusa a sus "desprecios".

Y siguiendo esta línea, en respuesta a preguntas de los periodistas, acerca de que Alberto Núñez Feijóo haya dicho del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que es una persona "sensata y con sentido común", Gutiérrez ha asegurado que eso ya lo sabe el conjunto de los castellanomanchegos y castellanomanchegas.

"Lo que también saben es que el líder del PP en Castilla-La Mancha ni tiene sentido común ni es sensato, sino todo lo contrario, es el líder de los bulos, de las ocurrencias y el de, en este caso, como ayer, la falta de respeto institucional al no asistir al día de la Constitución", ha reiterado.