Hellín celebra las fiestas de San Rafael con tradición, cultura, gastronomía y música del 23 al 25 de octubre

El alcalde, Manuel Serena, presenta la programación de las fiestas de San Rafael. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hellín celebrará del 23 al 25 de octubre las fiestas en honor a San Rafael con una programación que combina tradición, cultura, gastronomía, deporte y música, que pretenden reforzar la participación ciudadana y convertir estas fechas en un atractivo para visitantes de otras localidades.

El alcalde de Hellín, Manuel Serena, ha destacado durante la presentación del programa que el objetivo del equipo de Gobierno ha sido, desde hace cuatro años, transformar el puente de San Rafael en una oportunidad para disfrutar de la ciudad y atraer visitantes.

"Queríamos que los hellineros dejaran de pensar en el puente de San Rafael como una oportunidad para irse de Hellín y empezaran a verlo como una oportunidad para quedarse", ha señalado el alcalde, convencido de que "hoy nuestra ambición es todavía mayor: que San Rafael sea una razón para venir a Hellín".

La programación arrancará el viernes 23 con la Feria Medieval, que llenará de actividad el casco histórico durante todo el fin de semana. Entre los actos destacados figuran el pregón de la cantante hellinera Carmen Valero, y el concierto de The Gafapasta, en El Rabal, con los grandes éxitos del pop español de los años 80, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El sábado 24, festividad del patrón, tendrá lugar la solemne misa en honor a San Rafael, junto con la degustación del tradicional ajo de matazón, el concurso de arroces, exhibiciones de cetrería y actividades familiares. Por la tarde, la imagen del patrón recorrerá las calles en procesión desde la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción hasta su ermita, acompañada por la Agrupación Musical Hermandad de la Verónica y la Unión Musical Santa Cecilia.

La jornada concluirá con la actuación de la Orquesta Panorama y su espectáculo Time Tour 2026 en el recinto ferial. La programación musical incluye también la actuación de Salida 63.

El programa se completará con talleres infantiles, propuestas culturales, visitas guiadas, narración oral, espectáculos medievales y la experiencia de realidad virtual Hellín dentro de la Pasión, en el entorno del MUSS.

El domingo 25 continuará la celebración con el Encuentro de Corales San Rafael y las pruebas deportivas XXXVIII Media Maratón Nacional Ciudad de Hellín 'Honorio Soria Cifo' y BTT 'Hellín, Ciudad del Tambor'.

El alcalde ha defendido que la evolución de las fiestas va más allá del aumento de actividades y conciertos, y responde a una mayor implicación de colectivos, asociaciones y vecinos. "Llenar un programa de actividades es relativamente sencillo. Lo verdaderamente difícil es conseguir que un pueblo haga suyo ese programa", ha afirmado Serena.

En este sentido, ha agradecido la colaboración de cofradías, hermandades, establecimientos, colectivos, trabajadores municipales y servicios de seguridad y emergencias.

LA RUTA DE TOBÍAS

La gastronomía tendrá un papel protagonista en las fiestas con la segunda edición de 'La Ruta de Tobías', impulsada por las cofradías y hermandades y en la que participan ocho tascas y tabernas del casco antiguo.

Este año, la ruta está formada por las propuestas gastronómicas de siete hermandades y cofradías: Ecce Homo, Santa Cruz, San Antón, La Dolorosa, El Perdón, La Verónica y La Sentencia; junto a la Asociación de Vecinos de San Rafael, para ofrecer un recorrido gastronómico donde se podrá disfrutar de una caña y una tapa por cuatro euros.

Durante la presentación, el alcalde de Hellín, Manuel Serena, ha destacado que esta propuesta nació el pasado año con el objetivo de dinamizar el casco histórico, implicar al tejido asociativo y ofrecer una forma diferente de disfrutar de las fiestas.

La ruta contará con ocho propuestas gastronómicas: Milagro de Tobías, Capricho celestial, Pilato, Dulce Amargura, Capirote del Perdón, Gorritaco, Verdadero Icono y El Vasito del Patrón.

Los establecimientos participantes permanecerán abiertos del 23 al 25 de octubre, de 12.00 a 16.00 y de 17.00 a 23.00 horas.

Para participar, los clientes podrán recoger el pasaporte gastronómico en el Museo de la Semana Santa de Hellín (MUSS) o en cualquiera de los locales adheridos y sellarlo en cada establecimiento.

Una vez completado, deberán entregarlo en el museo para recibir un detalle gratuito y entrar en el sorteo de dos premios de 500 euros cada uno, adquiridos en el comercio local. El sorteo se celebrará el martes 27 de octubre en el MUSS.