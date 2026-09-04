Hellín ofrece teatro, danza, flamenco, el FECHE y el Certamen Internacional de Pintura este otoño

Programación de otoño de Hellín - AY HELLIN

ALBACETE 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Hellín reunirá teatro, danza, flamenco, música, circo, el Festival Internacional de Cine de Hellín (FECHE) y el Certamen Internacional de Pintura 'Ciudad de Hellín' en su programación de otoño.

El primer edil y concejal de Cultura, Manuel Serena y Dolo Valencia, respectivamente, han presentado la Programación Cultural de Otoño 2026.

El viernes 16 de octubre arrancará la programación con dos propuestas. A las 20.00 horas, el MUSS acogerá la inauguración de la Exposición del Certamen Internacional de Pintura de Hellín, que podrá visitarse hasta el 29 de noviembre, tal y como ha informado el Ayuntamiento de Hellín en nota de prensa.

Ese mismo día, a las 21.00 horas en el Teatro Victoria: Atávicas: Mujeres de Lorca hacia la libertad, de la Compañía de Danza Española y Flamenco Neira & Santamaría. La propuesta se inspira en las figuras femeninas del universo de Federico García Lorca y combina danza española, flamenco y lenguajes contemporáneos para hablar de identidad, memoria y libertad. La duración aproximada es de 70 minutos.

El sábado 17 de octubre, a las 20.30 horas, la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción será escenario del tradicional Encuentro de Bandas de Música, con la participación de la Unión Musical de Cieza y la Unión Musical Santa Cecilia de Hellín. Ambas formaciones ofrecerán un repertorio de marchas, pasodobles y piezas populares. La entrada será libre.

La música continuará el viernes 23 de octubre, a las 22.30 horas, en la calle El Rabal, con The Gafapasta y Lo mejor de los 80 en español, un espectáculo pensado para recuperar los grandes himnos de aquella década y disfrutar de una noche de música, recuerdos y diversión. El domingo 25 de octubre, a las 12.00 horas, el Convento de Franciscanos acogerá el Encuentro de Corales 'San Rafael', en el que participarán el Coro Parroquial de la Asunción, el Coro del Corazón de Jesús, el Coro de San Roque y la Coral San Rafael. La entrada será libre.

El teatro tomará protagonismo el viernes 30 de octubre, a las 21.00 horas, en el Teatro Victoria, con Gool, de Yllana Producciones. El sábado 7 de noviembre, a las 21.00 horas llegará El mueble, una comedia de Producciones Enemigas. Tati y Carlos, un matrimonio con personalidades opuestas, se enfrentan al aparentemente sencillo reto de montar un mueble de Ikea.

Entre tornillos, instrucciones y discusiones aflorarán secretos y reproches, convirtiendo una situación cotidiana en una divertida reflexión sobre la convivencia.

El viernes 13 de noviembre, a las 21.00 horas, el Teatro Victoria acogerá Macbeth, de la Compañía Teatro Clásico de Sevilla. La tragedia de Shakespeare aborda la ambición, el miedo y la locura a través de la historia de Macbeth y su ascenso al poder, en una propuesta que mantiene una evidente conexión con cuestiones como la manipulación y la lucha por el poder en la sociedad actual.

EL FECHE

Entre el 14 y el 20 de noviembre, Hellín volverá a convertirse en una auténtica ciudad de cine con el IV Festival Internacional de Cine de Hellín (FECHE). La programación incluirá proyecciones de largometrajes y cortometrajes, conferencias, charlas, conciertos y otras actividades, culminando con diferentes galas y la presencia de actores, directores y personalidades del panorama nacional e internacional.

La música regresará al Teatro Victoria el viernes 27 de noviembre, a las 21.00 horas con We Love Disco, una propuesta de Extresounds Producciones, Planeta Fama e Yllana que invita a disfrutar del universo de la música disco en un espectáculo de aproximadamente 110 minutos.

Al día siguiente, sábado 28 de noviembre, la Unión Musical Santa Cecilia ofrecerá en el Teatro Victoria su concierto: 50 años de música, un recorrido por las diferentes etapas de la agrupación durante sus cinco décadas de historia.

DE LA LITERATURA AL CIRCO CONTEMPORÁNEO

El viernes 11 de diciembre, a las 21.00 horas el Teatro Victoria acogerá La Barraca, de Pentation Espectáculos, basada en la obra de Vicente Blasco Ibáñez.

El viernes 18 de diciembre, será el turno del circo contemporáneo con 'Todo lo posible', de la Compañía de Circo Nueveuno. Malabares, magia escénica, música en directo, texto, iluminación y videoproyecciones se combinan para reflexionar sobre el éxito, la necesidad de aprobación, las envidias, el amor y los aplausos. Duración aproximada: 90 minutos.

La programación navideña llevará la música a distintos colectivos, asociaciones y pedanías. Los días 15 y 16 de diciembre se celebrarán los Conciertos Solidarios de la Coral San Rafael, con actuaciones en diferentes colectivos y asociaciones de la ciudad. El sábado 19 de diciembre, la Iglesia de Minateda acogerá el tradicional Concierto de Navidad en pedanías, a cargo de la Coral San Rafael.

El domingo 20 de diciembre, a las 12.00 horas, el Convento de Franciscanos será escenario del Concierto de Navidad de la Coral San Rafael, que conmemorará sus 25 años de trayectoria. Ese mismo día, a las 18.00 horas, el Teatro Victoria ofrecerá La Bella Durmiente, una propuesta familiar de Trencadís. La historia de la abuela Aurora y su nieta Alba combina emoción, diversión y números musicales para hablar del valor de los recuerdos y de la herencia familiar.

El sábado 26 de diciembre, a las 18.00 horas, la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción acogerá el Concierto de Navidad de la Unión Musical Santa Cecilia, con un repertorio formado por obras emblemáticas y tradicionales de estas fechas. La entrada será gratuita.

La programación se cerrará el sábado 16 de enero de 2027, a las 21.00 horas, en el Teatro Victoria, con La venganza de Don Mendo, de Pedro Muñoz Seca, en una versión dirigida por Paco Mir (Tricicle) y producida por El Perro Producciones.

Las entradas para los espectáculos del Teatro Victoria pueden adquirirse a partir del lunes 7 de septiembre, a las 9.00 horas.; en la Casa de la Cultura, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y a través de la plataforma www.globalentradas.com. La taquilla del Teatro Victoria abrirá una hora antes de cada representación.

El precio de los ciclos oscila de los 60 euros a los 80 euros, y está compuesto por las obras: Atávicas, Gool, El mueble, Macbeth, We Love Disco, La Barraca, Todo lo posible y La venganza de Don Mendo. Por otro lado, algunas de las propuestas musicales cuentan con entrada libre o gratuita, como el Encuentro de Bandas, el Encuentro de Corales y el Concierto de Navidad de la Unión Musical Santa Cecilia. La Bella Durmiente, dirigida al público familiar, tendrá un precio de 12euro.