Herida una menor de 6 años tras ser atropellada por un turismo en Toledo

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TOLEDO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Una menor de 6 años ha resultado herida este lunes tras ser atropellada por un turismo en el Paseo de la Rosa de Toledo. El aviso de suceso se ha recibido a las 17.59 horas.

La niña ha sido trasladada por una UVI hasta el Hospital General Universitario de Toledo, tal y como han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press.

Hasta el lugar se han desplazado, además de la UVI, efectivos de la Policía Local.