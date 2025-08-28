Herido por arma blanca un joven de 19 años en Tomelloso

CIUDAD REAL 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años ha resultado herido por arma blanca en la calle Triunfo Ave María de la localidad ciudadrealeña de Tomelloso, según informan fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press.

Dichas fuentes han añadido que la agresión ha tenido lugar a las 7.27 horas de este jueves, y que el joven ha tenido que ser trasladado por una ambulancia de urgencias al Hospital General de Tomelloso.

En el operativo, además de la ambulancia, han participado efectivos de la Policía Local y de Guardia Civil.