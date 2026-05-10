Herido con arma blanca un joven de 20 años en Villarrobledo

Hospital de Villarrobledo - SESCAM

ALBACETE 10 May. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha resultado herido con arma blanca en la localidad de Villarrobledo (Albacete), según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de emergencias de la región recibía el aviso este domingo a las 06.19 horas desde la calle Virrey Morcillo de la citada localidad.

El joven herido ha sido trasladado, en UVI, al hospital de la localidad. Le acompaña una mujer, de 24 años, que ha sido trasladada al centro sanitario en ambulancia convencional por estado de ansiedad.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil.