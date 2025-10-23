Herido por arma blanca un joven tras una pelea en una calle de Albacete

ALBACETE 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 26 años de edad ha resultado herido tras ser agredido en un antebrazo con un arma blanca, en el transcurso de una pelea que ha tenido lugar en la calle Rosario, esquina con la calle Cava de Albacete.

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso se ha registrado 19.28 y el agresor ha sido detenido.

El herido ha sido trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Albacete, en un operativo en el que también han actuado efectivos de la Policía Local y Nacional.