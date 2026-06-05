Un herido por arma de fuego durante un tiroteo y riña tumultuaria en Puertollano

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PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 5 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 47 años ha resultado herido este viernes por arma de fuego en el transcurso de un tiroteo y de una pelea tumultuaria en la que han intervenido numerosas personas en el cruce de las calles Sancho Panza y Dulcinea, en la barriada de Cañamares de Puertollano (Ciudad Real).

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, la persona herida ha sido trasladada al hospital por su propia familia. Esta persona está siendo intervenida en quirófano, han precisado las mismas fuentes.

La Policía Nacional ha establecido un operativo de seguridad ciudadana en toda la zona y ha abierto una investigación policial para el esclarecimiento de los hechos, identificación y detención de los implicados.

Según han informado a Europa Press fuentes del servicio de Atención a Urgencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha producido a las 14.53 horas, y al lugar se ha trasladado una UVI móvil. Estos efectivos han podido constatar que en el lugar había "muchas personas".

Vecinos de la barriada aseguran que en el transcurso de los hechos se han podido escuchar varias detonaciones de armas de fuego.

También se han desplazado al lugar del suceso efectivos de Policía Local y Policía Nacional, que además ha tenido que destinar recursos al hospital para prevenir nuevos enfrentamientos.