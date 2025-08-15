herido un ciclista tras caer por un terraplén de difícil acceso en El Real de San Vicente

TOLEDO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 57 años de edad ha resultado herido este viernes tras caer por un terraplén de difícil acceso en el kilómetro 8 de la TO-1375, dentro de la localidad toledana de El Real de San Vicente.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 10.41 horas.

El herido ha tenido que ser rescatado por los bomberos de Santa Olalla y trasladado posteriormente por un helicóptero sanitario al Hospital de Toledo. Al lugar ha acudido también la Guardia Civil.