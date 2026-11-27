Archivo - Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. - SESCAM - Archivo

TOLEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 24 años de edad ha resultado herido tras salirse de la vía la ambulancia que conducía, sin pacientes a bordo, en la carretera A-5 a la altura de la localidad toledana de Cazalegas.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 4.30 horas de este viernes en el kilómetro 101 de la A-5, en sentido Madrid.

El herido ha sido trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Talavera de la Reina. Además, hasta el lugar se han acercado efectivos de la Guardia Civil.