Herido el dueño de un taller mecánico de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) tras caerle encima una rueda

CIUDAD REAL 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años ha resultado herido este martes en Bolaños de Calatrava tras caerle encima una rueda de grandes dimensiones en el taller mecánico que regenta.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 10.46 horas en un taller mecánico en la calle Tomillo, dentro del polígono industrial 'El Salobral'.

El herido, que presenta una fractura a la altura del tobillo, ha sido trasladado en UVI al Hospital General de Ciudad Real. Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil.