Herido grave tras golpearse con un hierro en la cabeza en un establecimiento de bricolaje en Torija

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GUADALAJARA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 38 años de edad ha resultado herido grave este lunes tras golpearse en la cabeza con un hierro mientras trabajaba en un establecimiento de bricolaje de Torija (Guadalajara).

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar a las 11.31 horas, en un establecimiento situado en la carretera Torre del Burgo.

En el operativo movilizado por el 112 han participado agentes de la Guardia Civil y una UVI, que ha trasladado al herido al Hospital 12 de Octubre de Madrid.