Herido grave un menor tras la colisión entre una motocicleta y un coche en Torrijos (Toledo)

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TOLEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 16 años ha resultado herido grave tras la colisión entre un coche y una motocicleta en la avenida de la Estación de Torrijos (Toledo).

Según ha informado el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se recibió a las 21.06 horas de este domingo.

El joven quedó inconsciente y fue atendido por un médico de urgencias y trasladado por una UVI hasta el Hospital General Universitario de Toledo. Hasta el lugar también se derivó una ambulancia de urgencias y Policía Local.