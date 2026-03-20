Herido grave un menor tras la colisión de un turismo con un tractor en Villarrubia de los Ojos

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CIUDAD REAL, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 5 años ha resultado herido grave este viernes tras la colisión entre un turismo y un tractor en el kilómetro 8 de la CM-4120, en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se ha recibido a las 15.43 horas.

El afectado ha sido trasladado en helicóptero hasta el Hospital 12 de Octubre de Madrid. También se han desplazado al lugar efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, dos ambulancias y una UVI.