Herido grave un trabajador tras golpearle una viga en la cara en Minateda

ALBACETE, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 61 años de edad ha resultado herido grave este lunes tras golpearle una viga en la cara mientras trabajaba en una empresa de la población albaceteña de Minateda, perteneciente a Hellín.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 9.00 horas en una empresa constructora ubicada en el kilómetro 1 de la carretera AB-403.

El afectado ha sido atendido en el lugar por una UVI y posteriormente trasladado en helicóptero sanitario al hospital de Albacete. En el lugar también han estado presentes efectivos de la Guardia Civil.