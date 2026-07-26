Herido un hombre de 32 años tras sufrir una agresión con arma blanca en una calle de Cuenca capital

Archivo - Ambulancia de Soporte Vital Básico.
Archivo - Ambulancia de Soporte Vital Básico. - SESCAM - Archivo
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: domingo, 26 julio 2026 10:14
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CUENCA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 32 años ha resultado herido por arma blanca en la vía pública, teniendo que ser trasladado al hospital de Cuenca, según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias de la región recibía el aviso esta madrugada, en concreto a las 4.47 horas, desde la calle de Fray Luis de León esquina con calle de Juan Correcher.

El herido fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico al hospital de Cuenca. Hasta el lugar se desplazaron también efectivos de la Policía Nacional y Local.

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