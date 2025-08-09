Herido un hombre por asta de toro en los encierros de Tresjuncos (Cuenca)

Archivo - UVI del Sescam. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los encierros celebrados en el municipio conquense de Tresjuncos se han saldado con un hombre herido, cuyos datos de filiación no han trascendido, por asta de toro.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha consultados por Europa Press, el percance tuvo lugar sobre las 1.10 horas, durante la celebración del evento taurino en la Plaza Mayor del municipio.

El hombre fue atendido por los servicios de emergencias desplegados con motivo del evento, no requiriéndose su traslado a un centro sanitario, siendo dado de alta in situ.

Al aviso acudieron también agentes de la Guardia Civil.