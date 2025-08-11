Herido un hombre por quemaduras tras el incendio en una vivienda de Valdemoro-Sierra originado en una plancha

CUENCA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 66 años de edad ha resultado herido este lunes tras el incendio ocurrido en una vivienda unifamiliar, situada en la calle Vaquerizas de la localidad conquense de Valdemoro-Sierra, y que se ha originado en una plancha. El fuego ha sido ya extinguido.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Casilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 10.57 horas.

El herido ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al hospital de Cuenca por quemaduras y al lugar también ha acudido la Guardia Civil, bomberos de Cuenca, una ambulancia y un médico de urgencias.