Herido un hombre tras ser agredido por arma blanca durante una reyerta en Cabañas de la Sagra (Toledo)

Archivo - Hospital de Toledo, Urgencias - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

TOLEDO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años de edad ha resultado herido este sábado por arma blanca tras una reyerta que ha tenido lugar en la calle Yunclillos de la localidad toledana de Cabañas de la Sagra.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar poco después de las 15.00 horas.

El herido ha sido trasladado en una UVI al Hospital de Toledo y al lugar se ha desplazado también la Guardia Civil.