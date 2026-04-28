Herido un joven de 21 años tras ser agredido con un arma blanca en Talavera

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. Imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 21 años ha resultado herido tras ser agredido este martes con un arma blanca en la calle Juan Sebastián Elcano de Talavera de la Reina.

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, la agresión ha tenido lugar alas 15.57 horas, y el herido ha tenido que ser trasladado en una UVI al hospital de la ciudad.

En el operativo también han participado efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local.