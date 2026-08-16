Herido leve tras sufrir una agresión con arma blanca en el abdomen en una reyerta en Valdeverdeja (Toledo)

Valdeverdeja (Toledo) - EUROPA PRESS

TOLEDO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 43 años de edad ha resultado herido leve tras sufrir una agresión por arma blanca en el abdomen durante una reyerta ocurrida en la Plaza Alcalde Castor González de la localidad toledana de Valdeverdeja.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar este domingo sobre las 6.39 horas.

El herido ha sido trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Centro de Salud de El Puente del Arzobispo y al lugar se ha desplazado también la Guardia Civil y una UVI.