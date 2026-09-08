Herido un menor de 15 tras colisionar con un turismo cuando iba en bicicleta en La Villa de Don Fadrique

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TOLEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 15 años de edad ha resultado herido este martes tras colisionar mientras circulaba en bicicleta con un turismo en la localidad toledana de La Villa de Don Fadrique.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el choque ha tenido lugar a las 18.27 horas en la calle Novezuelos. El afectado ha sido trasladado en UVI al hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

En el lugar también se han personado efectivos de la Policía Local.