Herido un motorista al caer cuando conducía por un camino rural de Cuenca

Archivo - Hospital Universitario de Cuenca. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 46 años ha resultado herido este jueves al caer de la motocicleta cuando conducía por un camino rural de la ciudad de Cuenca.

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han indicado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido a las 14.10 horas.

El herido ha sido trasladado por una UVI hasta el Hospital General Universitario de Cuenca. Hasta el lugar han acudido efectivos de la Policía Local y bomberos de Cuenca, que han ayudado a llevar la camilla hasta la UVI.