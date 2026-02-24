Herido el piloto de un ultraligero tras sufrir un accidente por avería del motor en Nambroca

Archivo - Hospital Universitario de Toledo - EUROPA PRESS/REY SOTOLONGO - Archivo

TOLEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto de un ultraligero, un hombre de 68 años, ha resultado herido este miércoles en Nambroca (Toledo) tras sufrir un accidente al tomar tierra, causado por una avería de motor.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 11.19 horas en las inmediaciones de la finca Rincón de Morella. El piloto ha sido trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Toledo.

En el lugar también se han personado efectivos de la Guardia Civil, el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo y agentes forestales.