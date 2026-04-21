Herido por quemaduras tras un incendio en una chabola causado por un enganche ilegal a la luz en Tomelloso

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CIUDAD REAL, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años de edad ha resultado herido por quemaduras este martes a causa de un incendio en una chabola en la localidad ciudadrealeña de Tomelloso.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el fuego comenzaba a las 5.29 horas en una chabola situada en el polígono El Bombo, causado por un enganche ilegal a la luz.

El ocupante de la chabola resultaba herido por quemaduras en las piernas y ha sido trasladado en una ambulancia de soporte vital básico hasta el hospital de la localidad.

En el operativo también han participado efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, así como los bomberos de Tomelloso.