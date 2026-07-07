Herido un trabajador agrícola tras sufrir una caída desde una cosechadora

El accidente ha tenido lugar en Taracena. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 57 años ha sido trasladado este martes al Hospital Universitario de Guadalajara tras sufrir una caída de una cosechadora en Taracena, pedanía Guadalajara.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 19.11 horas en el Paraje de Peña Hueva.

Al lugar de los hechos se ha trasladado una UVI móvil, que ha trasladado al afectado al citado centro hospitalario, y agentes de la Policía Nacional.