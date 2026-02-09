Herido un trabajador tras caer en altura en una empresa de depósitos de Villarrobledo

Archivo - Hospital Villarrobledo - JCCM - Archivo

ALBACETE 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 47 años ha resultado herido este lunes tras caer desde una altura de cuatro o cinco metros, en una empresa de depósitos en la avenida Pedro Manuel Vila, de Villarrobledo (Albacete).

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han explicado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido a las 9.57 horas.

Hasta el lugar se ha desplazado Guardia Civil, Policía Local y la UVI que lo ha trasladado hasta el Hospital General de Villarrobledo.