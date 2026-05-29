Herido un trabajador tras caer desde un tejado en Toledo

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TOLEDO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 24 años de edad ha resultado herido tras caer desde el tejado en el que trabajaba en la avenida de la Vía Tarpeya de Toledo.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 han informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar a las 14.19 horas.

El herido ha sido trasladado en una UVI al Hospital Universitario, en un operativo en el que también han participado agentes de la Policía Nacional Local.