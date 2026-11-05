Herido un trabajador en Pioz tras sufrir una caída de un andamio a dos metros de altura

Hospital de Guadalajara - SESCAM

GUADALAJARA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 49 años de edad ha resultado herido este jueves en la localidad guadalajareña de Pioz tras precipitarse desde un andamio a unos dos metros de altura.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 15.04 horas en una obra situada en la calle Talismán.

El afectado ha sido trasladado en UVI al Hospital Universitario de Guadalajara. Hasta el lugar también se han desplazado un médico de Urgencias y efectivos de la Guardia Civil.