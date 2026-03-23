Herido un trabajador tras ser atropellado por un tractor en una empresa de tartáricos de Miguel Esteban

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TOLEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 27 años de edad ha resultado herido tras ser atropellado por un tractor en una empresa de tartáricos situada en la localidad toledana de Miguel Esteban.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar a las 17.56 horas, en la calle Sorolla del municipio.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local, y una UVI que lo ha trasladado el Hospital Mancha Centro.