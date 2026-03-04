Herido un trabajador en Tarancón tras caerle encima el brazo de un camión pluma

Archivo - Acceso del Hospital Universitario de Cuenca. - AYUNTAMIENTO - Archivo

CUENCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 43 años de edad ha resultado herido este miércoles en Tarancón (Cuenca) al caerle encima el brazo de un camión pluma tras su rotura.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 14.58 horas en la calle Londres, en el polígono industrial Senda de los Pastores.

El herido ha sido trasladado en UVI al Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento del municipio taranconero para, posteriormente, ser enviado en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Cuenca.

En el lugar también se han personado efectivos de la Guardia Civil.