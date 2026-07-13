Herido un trabajador en Toledo tras golpearse la cabeza al caer de un camión

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TOLEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 55 años de edad ha resultado herido este lunes en el polígono industrial de Toledo tras sufrir un golpe en la cabeza al caerse de un camión.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 9.20 horas en la avenida Río Ventalomar.

Estas fuentes han indicado que el herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Toledo en una UVI. Hasta el lugar también se han desplazado una ambulancia de Urgencias y efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local.