Heridos cuatro jóvenes tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban en Villamayor de Calatrava

Archivo - HOSPITAL SANTA BÁRBARA, PUERTOLLANO - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cuatro jóvenes, dos de 17, 19 y 20 años de edad, han resultado heridos, uno de ellos de carácter grave, tras salirse de la vía en la CM-4115, a su paso por Villamayor de Calatrava (Ciudad Real), el vehículo en el que viajaban.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el siniestro ha tenido lugar a las 00.21 horas de este lunes, en el kilómetro 12 de la referida carretera autonómica.

Al lugar de los hechos se ha enviado una ambulancia de soporte vital y una UVI, que han traslado a los heridos al Hospital Santa Bárbara de Puertollano. También ha participado Guardia Civil.