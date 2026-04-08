Heridos tres trabajadores tras arder un motor en una empresa en Caudete (Albacete)

ALBACETE 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un motor en una empresa en Caudete (Albacete) ha dejado a tres trabajadores heridos cuando intentaban apagar el fuego, que ya ha quedado extinguido.

Tal y como han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha notificado a las 12.28 horas y los tres trabajadores son tres varones de 46, 43 y 42 años, que han sido trasladados en ambulancia de soporte vital al centro de salud de la localidad.

El incendio, que fue extinguido por los propios trabajadores, también ha provocado el desalojo de doce personas de la empresa.

Han intervenido la Guardia Civil, la Policía Local y los bomberos de Almansa, que han hecho labores de ventilación.