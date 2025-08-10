La Hermandad de la Caridad de Ciudad Real pone en marcha un proyecto de renovación para su paso de misterio

CIUDAD REAL 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad de Ciudad Real ha anunciado el inicio de una nueva y significativa etapa en la evolución de su patrimonio cofrade. Con la aprobación y bendición del Obispado, la Hermandad comienza la realización de un nuevo paso para su Titular, el cual busca ensalzar la devoción y el mensaje de Caridad que les inspira.

La primera fase del proyecto se centrará en el diseño y la ejecución de un nuevo paso de estilo barroco, una obra que destacará por su belleza y dimensiones, según ha informado la propia Hermandad en nota de prensa.

La realización ha sido encomendada al reconocido artista José Ángel Banegas, de Villarrubia de los Ojos.

Una vez culminado este hito, la Hermandad tiene previsto avanzar en las siguientes fases del conjunto.

Entre ellas, se contempla la sustitución de las imágenes que acompañan a Nuestro Titular, una decisión que se tomará con la prudencia y el respeto institucional necesarios, y que se someterá a la aprobación del Obispado en su momento.

Esta fase será llevada a cabo por el imaginero Luis Fernando Ramírez Mata e incluirá la creación de un nuevo conjunto escultórico con figuras como Longinos a caballo, la Virgen María, San Juan, María Magdalena, Salomé, María de Cleofás y José de Arimatea.