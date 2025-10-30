Hermandad Donantes invita a 4.000 jóvenes albaceteños a donar sangre en la campaña 'Mayoría de Edad': "Cada gota cuenta"

La Diputación de Albacete y la Hermandad de Donantes de Sangre presentan la campaña 'Mayoría de Edad'. - DIPUTACIÓN

ALBACETE 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.349 jóvenes albaceteños (2.049 en Albacete capital y pedanías y 2.300 en la provincia) recibirán en sus hogares una tarjeta de felicitación, fruto de la colaboración entre Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete, los ayuntamientos y la Diputación de Albacete, mediante la que se les invita a "donar sangre y salvar vidas".

El diputado de Juventud y Deportes, Dani Sancha, ha mantenido un encuentro con representantes de la Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete, encabezados por su presidenta, Ángela López, con motivo de la nueva edición de la campaña 'Mayoría de Edad', también conocida como "la campaña de los 18 años".

Una iniciativa que, desde 2005, llega a los y las jóvenes que alcanzan la mayoría de edad en todos los municipios de la provincia, recordándoles los derechos y responsabilidades que adquieren con ella --como el derecho al voto, al carnet de conducir o, de forma muy especial, a donar sangre--, y animando a formar parte de esta gran "familia" solidaria.

Durante la reunión, Sancha ha felicitado a la Hermandad por mantener siempre viva la llama de la solidaridad en toda la provincia y ha destacado que "cada joven que se suma a esta cadena altruista contribuye a construir una sociedad más empática y saludable", ha informado la Diputación en nota de prensa.

Por su parte, la presidenta, Ángela López, le ha explicado cómo este año han tenido que realizar 14 colectas más para alcanzar los niveles de donación del año anterior, lo que refleja "la necesidad de seguir sensibilizando y recordando que cada donación cuenta y cada gota importa". Sancha ha insistido en que "la generosidad no puede relajarse" y ha subrayado que "cada donante, con su gesto, transforma la vida de muchas personas".

Con más de 75.000 socios y socias, la Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete continúa siendo un referente de solidaridad y compromiso social, promoviendo una cultura de la donación altruista, anónima, universal y gratuita que mejora la salud y el bienestar de toda la ciudadanía.

El diputado ha reiterado la disposición de la Diputación para seguir colaborando con la entidad en distintas iniciativas, como el histórico 'Trofeo 71' incluido en los Circuitos Deportivos Provinciales de Carreras Populares, Trail y BTT, que visibiliza la importancia de donar sangre también a través del deporte.

"Donar sangre es un gesto sencillo, pero de un valor incalculable. Invito a los y las jóvenes a sumarse a esta gran familia solidaria, a regalar vida y a seguir haciendo de Albacete una provincia que late con fuerza y empatía", ha animado el diputado.

Las donaciones pueden realizarse en el Hospital General Universitario de Albacete (con cita previa en el 967 24 30 72) o en cualquiera de los puntos móviles que la Hermandad instala periódicamente en municipios de toda la provincia, cuyo calendario se puede consultar en su página web.