Los hermanos desaparecidos en Tomelloso habrían sido sustraídos por la madre

Sucesos.- Detenido en Tarragona el presunto autor del apuñalamiento a su expareja en Benicarló (Castellón) - GC - Archivo

CIUDAD REAL 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

José Antonio y Diana P.M, los dos hermanos de nueve y de cinco años que desaparecieron en la localidad ciudadrealeña de Tomelloso el pasado 20 de septiembre habrían sido sustraídos por la madre, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente del Ministerio del Interior, ha informado este miércoles de la desaparición de los menores.

En sendos menajes de alerta informaba de la descripción de los pequeños. José Antonio es de constitución física normal, con ojos marrones, y pelo liso, corto y color castaño, mide 1,35 centímetros de altura.

Mientras, Diana también tiene los ojos marrones y el pelo corto, liso y rubio. Mide 1,1 metros de altura y tiene una constitución física norma. Pesa unos 20 kilos.

Desde dicho centro se pide que si alguien dispone de información sobre su paradero, se contacte con la Guardia Civil a través del 062.