Hernando afirma que Page no ha dado pistas sobre el nuevo Gobierno de C-LM

Actualizado 29/05/2019 12:44:33 CET

TOLEDO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en funciones del Gobierno de Castilla-La Mancha en funciones, Nacho Hernando, ha asegurado este miércoles que el presidente de la Comunidad Autónoma, Emiliano García-Page, aún no ha dado pistas sobre la conformación del nuevo Ejecutivo castellano-manchego. "Es un excelente jugador de mus", ha indicado.

A preguntas de los medios en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, sobre su continuidad en el cargo y si quiere seguir, Hernando, que dicho que se casa en agosto y que tiene los cursos prematrimoniales "muy presentes", ha indicado que "no se pide, se da gracias".

"Eso me lo tomo con filosofía de vida en este mundo y en la vida en general. Solo puedo darle las gracias a Emiliano estos cuatro años e independientemente de lo que decida, bien decidido estará y contará con mi apoyo", ha argumentado.

EL DÍA 19, CONSTITUCIÓN DE LAS CORTES

Lo que sí que ha indicado es que será el próximo 19 de junio cuando se constituyan las Cortes de Castilla-La Mancha y que a partir de ahí se irán viendo, en unos "plazos muy similares" a la legislatura pasada, los "sucesivos hitos" hasta la constitución del Gobierno.

"Hasta aquí les puedo decir", ha señalado el portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, quien ha añadido que los resultados de las elecciones autonómicas del pasado domingo, en las que el PSOE obtuvo mayoría absoluta con 19 escaños en el Parlamento regional, facilitan que las cosas vayan lo más rápidamente posible.

Hernando ha indicado, tras los resultados electorales, que "el jefe" --en alusión a García-Page-- ya "ha puesto las pilas" al Gobierno en funciones y que no ha habido margen para la celebración ya que el lunes ya estaban trabajando. "Nuestra filosofía es trabajar, trabajar y trabajar. Y celebrar, en todo caso, en casa".

NO PERDER EL TIEMPO

A lo que ha unido que el Gobierno del PSOE en la Comunidad Autónoma seguirá trabajando con las mismas formas de cercanía, humildad y respeto; y el mismo fondo de recuperación, reconstrucción y "avances hacia el siglo XXI". "La gran diferencia va a ser no tener que perder tiempo en peleas políticas y no tener que estar mirando por encima del hombro por si acaso, pero nada más".

Preguntado sobre si los consejero de Podemos han acudido al Consejo de Gobierno, Hernando ha dicho que sí que acudió la consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, pero que el vicepresidente segundo, José García Molina, no pudo asistir. "Imagino que tendría mucho jale", ha agregado.

Respecto a la continuidad de éste último en el Gobierno regional, el portavoz ha señalado que una cosa es su dimisión personas de su cargo en Podemos y otra es el cese. "Al cese estamos todos expuestos. No tuvimos prisa de cesarlo antes de las elecciones y no vamos a tenerla ahora en funciones. No tiene ningún sentido y es una decisión que tienen que tomar ellos".

Lo que sí que le ha recordado Hernando a ambos es que antes de cesar o dimitir hay que presentar las declaraciones de bienes de salida, ya que, según ha manifestado, es un elemento del que no se puede prescindir.

Finalmente, sobre los presupuestos de la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta que están prorrogados, ha apuntado que "lo lógico y normal" es que se hagan una vez que se haya conformado el próximo Gobierno. "Con ello no digo nada fuera de lo común. Esta conversación ha de tenerse en el seno del nuevo Gobierno", ha concluido.