Hernando aplaude la unidad institucional por el AVE a su paso por Toledo: "No rompe el paisaje y tiene segunda estación"

El consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, durante el encuentro. - JSCM

TOLEDO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha considerado que el principio de acuerdo que está "a punto de cerrarse" en torno al trazado del AVE hacia Lisboa a su paso por Toledo viene a resolver "las dos grandes dudas e inquietudes" de la ciudad, como son que "no romperá el paisaje" y que mantendrá una segunda estación.

En un encuentro organizado por Juventudes Socialistas Castilla-La Mancha en Nambroca (Toledo), Hernando ha aplaudido así el hecho de que una de las estaciones se hará cargo de los viajeros de larga distancia hacia la capital portuguesa, pero manteniendo la conexión de las lanzaderas entre la capital toledana y Madrid.

En este punto, ha expresado su agradecimiento al ministro de Transportes, Óscar Puente, así como a su secretario de Estado en la materia.

"Quiero agradecer también al Ayuntamiento que finalmente se adhiera a la propuesta de la Junta de Comunidades y que, por lo tanto, haya una unidad institucional fruto de la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha", ha precisado.

Es para Hernando "la mejor solución que había encima de la mesa", para la cual todas las instituciones, también el Ministerio, "han ejercido una enorme responsabilidad y han demostrado ser personas razonables".