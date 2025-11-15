Hernando avanza 75 millones de euros de ayudas para construir nueva vivienda y para hipotecas a interés cero en C-LM

ALBACETE 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Fomento del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha avanzado 75 millones de euros de ayudas para la construcción de nueva vivienda y para hipotecas a interés cero en el próximo Plan de Vivienda que pondrá en marcha el Gobierno regional, en el acto 'La Vivienda por buen camino', que el PSOE de Castilla-La Mancha ha celebrado este sábado en Albacete.
En este contexto, según informa el partido, Hernando ha cifrado en 45 millones de euros la cantidad que se destinará en el Plan de Acción por la Vivienda "para poder conseguir el que haya ayudas a promotores que vayan a construir viviendas", y, por otro lado, "para que haya un alquiler asequible, es decir, por debajo del precio de mercado vamos a plantear al menos 30 millones de euros para hipotecas jóvenes, destinado a ese 20% que no le presta el Banco lo vamos a prestar a la gente joven a tipo de interés cero".
Tras repasar las principales medidas que contempla el Plan de Acción por la Vivienda, ha considerado que "la situación, hoy en día en España, ya no permite el plantear soluciones light", y esa "es la vocación de un Plan con 10 medidas que lo que plantea es intervenir seriamente el mercado de la vivienda, sin criminalizar a nadie y aportando soluciones a todas las partes que se involucran para que haya más vivienda y de mejor calidad".
"Albacete es ahora mismo la capital de España en términos de rehabilitación, tanto de los fondos europeos, como de los fondos FEDER que hemos puesto en marcha en Castilla-La Mancha de forma pionera para rehabilitar", ha defendido.
En este sentido, ha avanzado que en la ciudad se están o se estarán rehabilitando casi 1.000 viviendas, ya que al "éxito" de La Pajarita, donde se están rehabilitando casi 500 viviendas, se va a sumar otra actuación en el barrio de los Hermanos Falcó.
"Allí, a partir de enero vamos a rehabilitar 200 viviendas, con casi con 4 millones de euros de ayuda, sobre una inversión de 5,6 y además con la misma empresa que ha hecho la rehabilitación de La Pajarita", ha adelantado.
Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Albacete, José González, tras destacar las acciones que en materia de vivienda está llevando a cabo el Ejecutivo regional, ha criticado que el equipo de Gobierno "no tenga proyecto de ciudad y esté inmerso en la parálisis y la apatía".
"Serrano ha sido incapaz de entregar todavía las 88 viviendas de protección pública que iniciamos en el anterior mandato, o los míseros 250.000 euros que ha destinado a la compra de viviendas para alquiler social".
De ahí que González haya reiterado que Albacete necesita un Plan Integral de Vivienda, asequible y protegida que, además de dar respuesta a las más de 3.000 peticiones, ofrezca alternativas habitacionales y garantice el acceso a este derecho a medio y largo plazo.