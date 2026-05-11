Hernando celebra que el Ejecutivo central haya "hecho caso" a C-LM en algunas de sus propuestas de vivienda

Archivo - El consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando - JCCM - Archivo

CUENCA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando ha agradecido que el Gobierno de España "nos haya hecho caso a la hora de incrementar las ayudas para la adquisición de vivienda a municipios de menos de 10.000 habitantes, que van a pasar "de los 1.800 euros del anterior plan a 15.000 no reembolsables".

También ha celebrado que el Plan Estatal de Vivienda "establezca una ayuda extra de 30.000 euros para rehabilitación de viviendas situadas en ciudades con casco histórico, porque es más caro rehabilitar en entornos protegidos y es importante disponer de recursos".

Las políticas de vivienda del Gobierno de Castilla-La Mancha han sido el principal tema de conversación en el encuentro del consejero de Fomento, Nacho Hernando, con futuros periodistas que se forman en la Facultad de Comunicación de Cuenca.

Tras atender a los estudiantes, ha respondido también las cuestiones de los medios de comunicación, donde también se ha referido a algunas de las problemáticas que hay en la vivienda, entre las que se encuentra la falta de mano de obra, "de hay que una de las medidas que hemos tomado es la cesión de unos suelos, para que la Fundación Laboral de la Construcción ponga en marcha un centro de formación regional que recibirá a unos 2.500 alumnos al años".

También ha reseñado la necesidad de construir vivienda pública y, al respecto, ha mencionado la petición de suelo que le ha trasladado el ayuntamiento conquense de Motilla del Palancar para atender a la población que quiere vivir cerca de las industrias del término municipal. Además, ha recordado que en el plan regional de vivienda se está planteando la posibilidad de usar suelo terciario en desuso "para construir en suelos donde, por ejemplo, se planificó un centro comercial y ahora mismo nadie se atreve".

Finalmente, el consejero ha querido felicitar al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, por ser el futuro presidente de la Conferencia de Rectores Universitario de España, donde espera que sea la "punta de lanza de los acuerdos que este país necesitar para la mejor industria que tenemos en nuestro país, que son las universidades".

SEIS HORAS DE RADIO

El profesor de radio Juan Carlos Santos ha coordinado la programación de este Día de la Radio. La decana de la Facultad de Comunicación, Belén Galletero, ha destacado el mérito de los más de 50 alumnos que han participado en esta edición, "por atreverse a afrontar seis hora de emisión radiofónica interrumpida".

La decana ha recordado que "para cada diez minutos que se emiten hay dos horas de producción previa, así que seis horas suponen muchas horas de trabajo".

Además del consejero, la jornada ha contado con la participación de asociaciones y centros educativos de Cuenca. Esta práctica, ha subrayado Galletero, que les permite "enfrentarse a producir radio a tiempo real y todo lo que tiene que ver con acercar la realidad profesional a la facultad es muy positivo, porque les pone las pilas".